Имотният пазар се променя: Българите се отказаха да купуват жилища
© Plovdiv24.bg
Общият показател за доверие на потребителите през първия месец на годината намалява с 0.8 пункта спрямо октомври 2025 г., като се е придвижил от -25.1% на -25.9%. Причината за това спадане се крие изцяло в понижено доверие сред градското население, докато селските райони показват относителна стабилност.
НСИ отчита, че оценката на българите за икономическата ситуация през последните 12 месеца остава почти без промяна. В същото време прогнозите за следващите 12 месеца са леко по-благоприятни, като балансовият показател се повишава с 2.2 пункта.
Финансовото състояние на домакинствата през последната година показва различни тенденции в градовете и селата. В селските райони песимизмът намалява, докато градските домакинства са по-негативно настроени спрямо три месеца по-рано. Прогнозите за следващата година и за двете групи обаче остават по-резервирани.
Потребителите отбелязват, че цените на стоките и услугите се повишават, макар и с по-слабо темпо, а инфлационните им очаквания за следващите 12 месеца също са умерени. Прогнозите за безработицата се изместват към по-умерени оценки, като балансовият показател бележи спад с 1.2 пункта.
НСИ отчита и влошаване на нагласите на потребителите относно покупките на предмети за дълготрайна употреба. Потребителите са по-резервирани и по отношение на извършването на разходи за подобрения в дома и покупка на кола през следващата година.
При анализа на тези данни експертите на НСИ припомнят, че въпросите относно разходите се задават тримесечно, въпреки че реалните покупки и инвестиции се извършват през по-дълъг период. Поради това балансите на мненията често остават в отрицателната зона, но важно за икономическия анализ е посоката на движение на тези баланси – индикатор за положителна или отрицателна промяна в поведението на потребителите.
