Бус се заби в разделителната мантинела на АМ "Хемус", предаде репортер на ФОКУС.

Инцидентът е станал преди минути на 10-ия километър от магистралата в посока София. От АПИ съобщиха, че движението към столицата се осъществява само в активната лента.

На мястото на инцидента има екипи на полицията, а трафикът се регулира от "Пътна полиция".

Към този момент няма данни за сериозно пострадали хора.