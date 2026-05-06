Бус се заби в разделителната мантинела на АМ "Хемус", предаде репортер на ФОКУС.
Инцидентът е станал преди минути на 10-ия километър от магистралата в посока София. От АПИ съобщиха, че движението към столицата се осъществява само в активната лента.
На мястото на инцидента има екипи на полицията, а трафикът се регулира от "Пътна полиция".
Към този момент няма данни за сериозно пострадали хора.
