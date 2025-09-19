Временно движението по АМ "Тракия" при км 209, в посока Бургас, се осъществява в активната и аварийната лента поради пътнотранспортно произшествие. Ограничено е преминаването по изпреварващата лента.По думите на очевидци няма блъснати коли и пострадали хора. "Карайте внимателно след 205-ти километър в посока Бургас. Камион от насрещното движение е премазал и скъсал мантинелата, все още е в изпреварващата лента", коментира в социалните мрежи Деян Антов.От АПИ съветват да шофирате внимателно и със съобразена скорост, като следвате указанията на пътна полиция.