Инцидент с тежкотоварен автомобил на АМ "Тракия", движението е затруднено
По думите на очевидци няма блъснати коли и пострадали хора. "Карайте внимателно след 205-ти километър в посока Бургас. Камион от насрещното движение е премазал и скъсал мантинелата, все още е в изпреварващата лента", коментира в социалните мрежи Деян Антов.
От АПИ съветват да шофирате внимателно и със съобразена скорост, като следвате указанията на пътна полиция.
