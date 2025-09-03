ЗАРЕЖДАНЕ...
Инцидентите днес нямат край
© БГНЕС
Водач на лек автомобил "Мерцедес“ е блъснал крава на пътното платно. Всички екипи са на място. Няма данни за пострадали. Леката кола е с включени аварийни светлини.
"Трупът на животното бе встрани от пътя", споделиха очевидци.
Още по темата
/
Русинова: Борим се да се вдигне медицинския хеликоптер за едно от пострадалите деца при катастрофата край Монтана
01.09
Още от категорията
/
Vivacom пуска първия си 5G таблет и нов, още по-добър 5G смартфон с AI функции на изключително достъпни цени
03.09
Силви Кирилов: Готови сме за електронно издаване на всички здравни документи, необходими за началото на учебната година
03.09
Панделиева: Всичко свърши за майчицата, която просто е била на тротоара с мъничкото си момченце
03.09
Директорът на тол управлението с важна информация за отчитането на средна скорост и претоварване
03.09
Вълчев: НВО по математика измерва интелигентност, няма да направи частните уроци по-рентабилни
03.09
Експерти: Пожарът в Пирин вероятно ще се класифицира като най-големият горски пожар в новата ни история
03.09
Йотова: Когато имаме такова вдигане на цените, а доходите си остават същите и хората имат оправдани страхове
03.09
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Заради затлъстяването при децата: Наредба за здравословното хране...
22:50 / 03.09.2025
Почина един от най-знаменитите българи в Ню Йорк
20:57 / 03.09.2025
Meteo Balkans предупреждават: Мощни гръмотевични бури наближават ...
20:57 / 03.09.2025
Доц. Велизар Шаламанов: Необходими са допълнителни инвестиции, за...
20:19 / 03.09.2025
Медицински хеликоптер ще транспортира ранен от катастрофата в Хас...
18:45 / 03.09.2025
Доц. Николай Димитров: Има нещо много иронично в този подход от г...
19:26 / 03.09.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.