Кърлежите се събудиха. Започва активният сезон на лаймската болест. Това заяви началникът на Клиниката по инфекциозни болести в УМБАЛ "Софиямед" проф. Георги Попов.По думите му, въпреки че кърлежите не спят през зимата, а изпадат в състояние на анабиоза, с настъпването на пролетта тяхната активност рязко се увеличава. "През пролетта и през първите месеци на лятото стават по-активни и имат нужда от храна. И за това хапят предимно животните и в частност и човека", обясни специалистът.Проф. Попов подчерта, че лаймската болест е част от групата на социално значимите заболявания, въпреки че често остава на заден план заради други глобални теми. "Инфекциозните заболявания ги има и отпреди да има войните. Те са вечни. Аз не знам инфекциозно заболяване да не е социално значимо", посочи той пред NOVA NEWS.Според него кърлежопреносимите заболявания имат ясно изразена географска специфика. Той отбелязва, че в Централна Европа – Австрия, Швейцария и Германия, е широко разпространен кърлежовият енцефалит, който засяга централната нервна система и може да бъде фатален. За разлика от това, на Балканите по-често се срещат заболявания като Ку-треска и Конго-Кримска хеморагична треска.Най-разпространен в Европа остава обикновеният горски кърлеж, който е активен основно от март до април. "През март се изтегля сезонът, април ще бъде силен, но най-вече май и юни ще бъдат най-рискови", предупреди специалистът.Той съобщи и за първи регистриран случай на лаймска болест тази година – още на 8 март. Проф.Попов обърна особено внимание на т.нар. ендемични райони, където рискът от заразяване е значително по-висок. "За мен най-заразеното място в България е Централният Балкан – Троян, Априлци, Севлиево, Велико Търново", каза той.Инфекционистът поясни, че рискът не се ограничава само до планинските райони. По думите му в столицата също има опасни зони. "Едно от най-заразените места е Ловен парк. Южният парк, гробищата също влизат в това число. Дори в центъра на София има случаи на ухапвания", предупреди проф. Попов.Той обясни, че кърлежите могат да се прикрепят към човек почти навсякъде – от треви, храсти, дървета, а дори и чрез птици. "Те се държат с четири крака, а с другите два са в готовност да се закачат за преминаващ гостоприемник", уточни специалистът.