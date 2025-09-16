ЗАРЕЖДАНЕ...
Инспектират училищните автобуси и след първия учебен ден
© bTV
"Ставам в 05:00 часа, оправям се и от гаража тръгвам в 06:10“, казва Страхил пред bTV.
Той е вече бивш шофьор на тир и вече трета година вози ученици от софийския регион.
"Абе, добра е дисциплината, горе-долу, всичко е точно, нямам проблеми с учениците“, добави още той.
През месец и половина Страхил преминава през проверки като тази, на която свидетели ставаме ние. Служителите на Автомобилна администрация проверяват, както техническата изправност на автобуса, така и документите на шофьора.
"Трябва да има минимум две години професионален опит и да не е по-млад от 25-годишна възраст“, каза Владимир Колев, главен директор на главна дирекция "Автомобилна инспекция“.
Проверките преминават на два етапа - първо в предприятията и след това в движение, като тази на Страхил.
Направени са общо 36 предписания и в края на месеца ние ще проверим там, където имаме неизпълнение... ще бъдат съставени актове за административни нарушения“, обясни Колев.
Проверки като тази се случват за близо 1000 автобуса в България и продължават до края на месеца. Общо 1700 са училищните автобуси у нас, като още 700 от тях трябва да бъдат инспектирани.
А Страхил премина своята проверка успешно.
Още по темата
/
Със старта на учебната година: Безопасността на пешеходците и децата влизат във фокуса на институциите
12:41
Диян Стаматов: Родителите мечтаят пътят да е лек, без спънки, а ученето да се случва без усилие. Но кое в живота идва без труд?
11:51
Зорница Славова: Над половината от тези училища за трета поредна година имат среден резултат под 3.00, т.е. слаб 2 и нещо
15.09
Психолог: Днешните родители са много по-тревожни, много по-силно нагнетяват напрежение у децата си
15.09
Делян Пеевски: Първият учебен ден е най-вълнуващият символ за ново начало за учениците и техните родители!
15.09
ВМРО: Защо държавата подпомага учениците за първия учебен ден, а децата в детските градини – не?
14.09
Още от категорията
/
Петя Декова: За да оцелява и да се развива едно предприятие, трябва да бъде финансово стабилно
16:01
Проф. Христова: Ваксината срещу варицела е първата сериозна крачка за намаляване на заболеваемостта
10:53
Сашо Диков: Моето огромно желание е да изберат Кошлуков, за да се види докъде може да стигне търпението на хората
10:37
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.