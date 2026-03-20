Министерството на здравеопазването продължава с усилията да разширява съдържанието на модул "Здравна библиотека“ в електронното здравно досие и мобилното приложение еЗдраве.С техническото съдействие на "Информационно обслужване“ АД и партньорството на съсловни и експертни организации, институции и специалисти, библиотеката предоставя проверена и достъпна информация по важни здравни теми.В Световната седмица на мозъчното здраве новата рубрика, изготвена със съдействието на Българското дружество по неврология, описва рисковите фактори, първите симптоми и правилното поведение при съмнение за инсулт. Включени са и практически насоки за превенция с фокус към здравословния начин на живот и контрол на основните рискови фактори.В новата секция е отделено специално внимание на бързото разпознаване на симптомите чрез утвърдения модел БЪРЗО, който помага за навременна реакция и търсене на медицинска помощ, съобщи Министерството. Моделът е в съответствие с международно утвърдения подход FAST, използван в кампаниите на World Stroke Organization за разпознаване на симптомите на инсулт.