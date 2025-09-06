Сподели close
За поредно голямо задръстване на Кресненското дефиле сигнализират шофьори в социалните мрежи. Интензивен трафик малко след Струмяни до Симитли още от 8:30 сутринта. 

"Избягвайте Кресненското дефиле!", призовават вече тръгналите на път.

Трафикът към Гърция е интензивен още от ранните часове днес. 

Сформирало се е задръстване малко след границата ни с Гърция в посока южната ни съседка още в 7 часа сутринта, сигнализираха пътуващите.