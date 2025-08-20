ЗАРЕЖДАНЕ...
Интензивен трафик на границите с Турция и Сърбия
Ето и подробностите:
Границата с Румъния:
Извършва се основен ремонт на българския участък на Дунав мост при Русе, поради което е въведена временна организация на движението. Преминаването се осъществява в една лента с пропускателен режим, който се регулира от служители на фирмата-изпълнител.
Трафикът е нормален на всички гранично контролно-пропускателни пунктове.
Границата с Република Северна Македония:
Възстановено е движениетo през ГКПП "Станке Лсичково" в двете посоки.
Трафикът е нормален и на останалите гранични контролно-пропускателни пунктове.
Границата с Република Турция:
Трафикът е интензивен на ГКПП "K.Андреево" на вход за товарни автомобили.
Границата с Република Сърбия:
Трафикът е интензивен на ГКПП "Kалотина" на изход за леки автомобили.
Границата с Гърция:
На пътя от гръцка страна по дестинацията Рудозем-Ксанти се извършват строителни дейности. Гръцките власти са поставили табели, на които е указано, че теренът е строителна площадка и не се допуска влизането на външни лица в обекта.
През граничните преходи в района на Маказа, Златоград и Ивайловград е разрешено преминаването само на леки коли и микробуси до 3,5 тона .
