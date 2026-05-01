Към този момент най-голяма натовареност се отчита на изходите на София в посока магистралите "Тракия", "Хемус" и "Струма".

Припомняме, че заради почивния 1 май и предстоящия уикенд се очаква засилен трафик по цялата републиканска пътна мрежа.

През следващите дни броят на превозните средства в страната ще достигне близо 1,7 млн. автомобила за денонощие.

Очаква се общо 185 хил. превозни средства да напуснат София по време на празничния период, като само в рамките на днешния 1 май техният брой ще бъде около 111 хил.

Според прогнозните данни движението към столицата ще се засили на няколко етапа:

- 3 май: Първа вълна на прибиране поради работните 4 и 5 май.

- 6 май (Гергьовден): Очаква се втора пикова натовареност.

- 10 май: Засилен трафик в края на периода за пътуващите, които са слели празниците.