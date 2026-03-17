За да бъдем достатъчно професионално доказани, трябва да следим какво се случва по света и да въвеждаме новите технологии. Разбира се, винаги съм разчитала на това, че ще има адекватно образование, ще има адекватни регулации, но в крайна сметка нито едното, нито другото се случва. Това каза в предаванетонаинж. Албена Цветкова, която 30 години вече е част от бюти индустрията.По думите ѝ в момента козметичният бранш негодува, тъй като наредба от края на миналата година ги лишава от занаята им. "Въвеждат се някакви нови степени за образованието на козметичките, също ограничават почти изцяло работата им с апаратура. Искам да бъда точна, има разлика между медицинска и козметична апаратура. А ние, съвестните в бранша, винаги сме работили заедно с лекарите, заедно с дерматолозите. Абсолютно съм съгласна, че трябва да бънизирано така образованието и така наречените обучители да имат съответно знанията и уменията да работят с апаратура. Но си има строго разграничени определения за козметична апаратура, има е за медицинска апаратура", заяви тя.Инж. Цветкова обясни още, че използването на апаратура не от медицински лица вече е силно ограничено и е измислена някаква степен на обучение, за която се извършва сертификация само на едно място."Абсолютна бъркотия е в бранша. Аз ще призова и производителите, и вносителите, защото и сред тях няма регулация. Няма и контрол. Проверяват тези, които са в ред, всичко друго се неглижира. Това мен много ме възмущава, защото са оставили на морала на вносителя, а повечето от тях са търговци", коментира гостът."Тези ограничения затварят почти изцяло бизнеса и унищожат всичките инвестиции на хората. Не сме против регулацията, но е нужна законова обосновка и е нужен адвокат по медицинско право", сподели инж. Албена Цветкова.