Инж. Кристина Иванчева от "Европейски пътища" е Инженер на годината
©
"Инженер на годината“ за 2025 г.
Инж. Кристина Иванчева от "Европейски пътища“ АД получи престижното отличие, което й бе връчено от Министъра на регионалното развитие и благоустройството Иван Иванов в признание за изключителния ѝ принос към реализацията на един от най-значимите инфраструктурни проекти в страната – високоскоростния път Видин – Ботевград.
"Тази награда е признание за целия ни екип. Обектът беше изключително сложен- работихме в много труден терен, под натиск на времето, решихме множество непредвидени ситуации. Но всеки ден виждах как хората около мен дават всичко от себе си, за да се превърне този път от проект в реална инфраструктура, която ще даде нови перспективи на Северозапада“, каза инж. Иванчева.
“Тази награда е изключително важна не само за г-жа Иванчева, но и за целия екип на Министерството и Агенция “Пътна Инфраструктура, тъй като това беше един от ключовите проекти, които тази година бяха завършени и които имат изключително голямо значение за цялото развитие на северозападния регион", отбеляза при връчването на наградата министър Иванов.
Инж. Иванчева е ръководител на Лот 2 от новия път I-1 (E-79) между гр. Мездра и с. Лютидол, обхващащ сложен 13-километров участък с изключително предизвикателни инженерни съоръжения. Проектът включва над 1 500 000 м³ земни и скални изкопи, седем мостови съоръжения, два тунела, три пътни възела на две нива, работа в непосредствена близост до населени места и при активен трафик.
Лот 2 е определян като най-сложният участък от целия високоскоростен път, а неговото изпълнение изискваше ежедневна мобилизация на техника, ресурси и експертен капацитет от целия консорциум, реализиращ проекта. В него влизат българските компании "Европейски пътища“, "Етерна Кънстръкшън“ и словашкото дружество "Вахостав“. В обединението "Европейски пътища“ е водещият партньор, а инж. Иванчева изпълнява ролята както на управител на консорциума, така и на ръководител на обекта от страна на компанията.
Актуални теми
Анонимен
преди 1 ч. и 50 мин.
Ама тези негодници се и награждават ?
мемипопу
преди 1 ч. и 51 мин.
"Европейски пътища"? Кое е европейското, че се намират в Европа? Браншова камара "Пътища"? За да си прикриват фирмите в нея далаверите? След толкова трагедии, си раздават награди, сигурно подплатени със сериозни суми от нашите данъци за отвратителната си работа.
