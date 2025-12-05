Младите хора не могат да разберат, че са жертва на едни алгоритми в социалните мрежи. Това, което те виждат там, е много по-близо до това, което те очакват, отколкото до истината. Там много лесно може да бъде манипулирано общественото мнение, особено на по-младото поколение. Това каза основателят на Фондация "Киберсигурност за всеки“ инж. Янко Спасов в предаванетоПо думите му общественото мнение може много лесно да бъде не само канализирано, но и манипулирано чрез социалните мрежи. "Там нещата стават тихо и незабелязано и човек не може да разбере какво всъщност се случва отзад. Ако някой иска да изманипулира общественото мнение, сравнително лесно може да си закупи тази услуга – тя вече се продава на пазара, и в социалните мрежи да се появят няколко хиляди поста по съответната тема. Алгоритмите работят така, че това, което младите хора, които "живеят“ в социалните мрежи, виждат, е много персонализирано и те имат чувството, че е правено едва ли не специално за тях. Хората, които познават как работят тези алгоритми, могат така да формират посланията си, че да хванат точно определена целева група“, обясни експертът.Това е вид психологическа атака, която разчита на психологическото поведение на индивида. Манипулациите се случват за кратък период от време, обикновено непосредствено преди изборите, добави инж. Спасов.Единствената защитна стена срещу манипулациите в социалните мрежи е критичното мислене, подчерта той. "Единственият начин да се предпазим е да се възпитава критично мислене у младите хора. Човек винаги трябва да знае, че така работят социалните мрежи – те предлагат информация, която като че ли е писана за тях. Трябва да знае, че съществуват тролове и трол мрежи. Тази пристрастеност към социалните мрежи вече си има медицинско охарактеризиране – все повече се получава удовлетвореност от това, което се случва онлайн, от това, което се случва офлайн“, добави инж. Спасов.