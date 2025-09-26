ЗАРЕЖДАНЕ...
Йордан Божилов: Европейците не сме готови да се борим срещу множество дронове
© NOVA
Военният отговор на съюзниците трябва да бъде много ясен и категоричен, подчерта той. "НАТО е отбранителен съюз, така че ние трябва да изградим отбрана срещу такива заплахи, каквито досега не сме и мислили, че могат да застрашат нашите територии. Срещу новите заплахи трябва да се действа по нов начин“, заяви Божилов.
Той отбеляза, че страните членки на НАТО и Европейския съюз по различен начин оценяват риска от Руската федерация. "Тези страни, които имат история в отношенията с Русия, имат много изострено чувство за заплахата. На другата страна са държави, които са доста по-далеч географски и исторически не са имали сблъсъци с Русия. Не може да очакваме оценката за риска да е еднаква, но това не означава, че не трябва да действаме заедно“, подчерта Йордан Божилов.
Според него на този етап Русия няма да посмее да атакува директно страни членки на НАТО, тъй като отговорът на Алианса ще бъде категоричен. "Но може да очакваме всякакви действия под прага на чисто военната атака. Това включва и дронове, и заплахи за използване на ядрено оръжие. На всички тези заплахи също трябва да се намери много ясен отговор“, категоричен бе председателят на Софийския форум за сигурност.
Той отбеляза, че новата администрацията на Тръмп е променила изоснови отношенията вътре в Алианса и е накарала европейските страни да мислят повече за собствената си отбрана, да влагат повече средства и да изграждат системи за защита. "За да спрем опитите на Русия да атакува, ние трябва да имаме сдържащ потенциал. Европейците не сме готови да се борим срещу множество дронове. Русия изстрелва по 400, 500, 600 дрона наведнъж. Ето затова трябва да се мисли – как да се изгради обща европейска система, която да е първо ефективна и след това да е достатъчно евтина, за да можем да се преборим с една потенциална заплаха. Трябва да имаме радари, които да засичат дронове, след това системи, които да могат да оценят накъде отива, какъв е самият дрон, какво може да причини, и третото са т.нар. ефектори – с какви средства ги сваляме или ги отдалечаваме от критична инфраструктура. Това могат да бъдат системи за заглушаване на радиосигнала, системи за физическо въздействие, картечници, лазери“, изброи Йордан Божилов.
България трябва да се включи във всички тези усилия. Това изисква участието и на промишлеността. "Ние имаме предприятие, което беше сред водещите в производството на системи за заглушаване на радиосигнали. Дали може да произвеждаме системи, които да свалят дронове – ето това са неща, които Министерство на отбраната и Министерство на икономиката трябва много добре да оценят. Трябва да изграждаме комплексни системи в рамките на НАТО и Европейския съюз. Има различни европейски механизми, по които тези пари могат да дойдат“, допълни бившият заместник-министър на отбраната.
Още по темата
/
Британското правителство обмисля помощ за доставчиците на Jaguar Land Rover след мащабната кибератака
25.09
Медведев: Тръмп скоро ще се върне в реалността и ще предложи на зеления пианист да подпише капитулация
24.09
НАТО вдигна немски изтребители след появата на руски разузнавателен самолет над Балтийско море
21.09
Още от категорията
/
Никола Газдов: Ние сме единствените, които не са изградили нито един ветропарк в последните 10 години
19:49
Стоян Тошев: Пожарът в Пирин е безпрецедентен, никога досега не сме имали толкова голяма площ, засегната от огън
19:48
Министър Тахов: Очакваме над 50 магазина за хората да отворят непосредствено преди Нова година
19:13
Диана Дамянова за поведението на държавния глава: Радев напуска напълно лексиката и поведението на президент
14:23
Политолог: Предсрочни избори биха дали сериозно предимство на президента Радев, ако реши да създаде собствен политически проект
08:31
Георг Георгиев предупреди пред ООН: Противници на международния правов ред инвестират сериозно в технологии за офанзивни цели
08:24
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.