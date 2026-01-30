Йордан Божилов по повод дадената от ЕК зелена светлина за установяване на Център за морска сигурност на Черно море с домакин Румъния.
Това са политиките в областта на сигурността, морска сигурност, наблюдение, но също така въпроси, свързани с гранична сигурност, посочи гостът, като според него по всяка вероятност този център ще се заеме и с въпроси, свързани с възстановяване на Украйна. "България, за съжаление, първо, че не оцени значението на центъра, второ, някои от администрациите на практика заеха една позиция на отричане на важността. Ето защо България някак си изостава. И това е един ключов за нас въпрос. Ние нямаме цялостно виждане какво представлява Черно море, защо е важно за нас и какво може ние да правим. Ние нямаме Черноморска стратегия. И поради това изоставаме сега и в тези инициативи, които са подкрепени от Европейската комисия.“
Според Божилов трябва да работим за привличане на повече европейски държави към проблемите на Черно море, както и визията на НАТО за региона, тъй като по думите му България, Румъния и Турция няма достатъчно способност в военноморската сфера. "Ние трябва да направим точно тази преценка и баланс как европейските страни, членки на НАТО, могат да допринесат повече за общата сигурност в региона.“
Има различни сценарии, много, от които зависят от това как ще се развие войната между Русия и Украйна, като Божилов изрази съмнение от скорошно й приключване и сключването на мирно споразумение, което да реши всички въпроси на сигурността. "Черно море, поради особеностите си и рисковете, които съществуват в него, не могат да бъдат решени само от една държава. Без координация на всички черноморски държави няма как да решим проблемите. Черно море има много рискове, но Черно море има и потенциал,“ каза той и припомни дейностите за установяване на залежи от газ в българската икономическа зона, от което България може да се окаже потенциално изключително богата на газ. "Потенциалът е огромен, но той може да се реализира, само ако има достатъчно сигурност.“
Йордан Божилов: Ние нямаме Черноморска стратегия и сега изоставаме
