Йордан Цонев от "ДПС – Ново начало“ определи случилото се снощи по време на протестите срещу Бюджет 2026, когато недоволни граждани блокираха излизането на народните представители от парламента.
Коментарът му бе навлизане в Народното събрание преди началото на редовното парламентарно заседание.
По думите му протестът е преминал границата на нормалния обществен натиск.
Цонев коментира пред БНТ и колко дълго депутатите са останали блокирани в сградата:
"Не съм ги смятал, ама 16–17 часа.“
Йордан Цонев: Протестът премина границата на нормалния обществен натиск
