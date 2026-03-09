Йордан Цонев.
Цонев обясни, че тази надбавка ще бъде в размер на 55 евро и ще я получат 856 000 пенсионери, а останалите 1 216 000 пенсионери ще получат надбавка по 15 евро.
"Това наше решение е продължение на социалната ни политика към пенсионерите. Знаете, че миналата година по наше предложение и решение бяха изплатени великденските надбавки, които тогава бяха в размер на 50 лева, и коледните такива, които бяха в размер на 120 лева. На бюджета това ще струва 65,3 млн. евро. Готови сме с предложението, в четвъртък в удължителния бюджет да внесем съответното предложение, за да бъдат осигурени този средства. Ще подкрепим удължителния закон за бюджета", каза той.
Йордан Цонев за великденските надбавки: Ще бъде в размер на 55 евро и ще я получат 856 000 пенсионери
© Булфото
