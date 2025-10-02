"Продължаваме промяната - Демократична България" ще поскат изслушване на министъра на транспорта заради скандала в ДАИ.Нашето схващане е, че държавата трябва да се намеси за ситуацията в Плевен и да се отпуснат тези пари. Но също така попитахме управляващите седем пъти - как ще се изразходват тези пари? Не получаваме отговор на този въпрос и в момента в залата не се дава отговор на този въпрос. Това заяви в кулоарите на парламента депутатът от "Продължаваме промяната - Демократична България" Йордан Иванов.Притеснени сме, защото всички знаем, че от кризи най-много се краде. Затова поемаме ангажимент да съблюдаваме и отправяме питания как се изразходват тези пари."В доклада е изписано, но мисля, че крайната сума ще бъде 9 млн. лева, но не искам да ви подвеждам с цифри", добави той.По отношение на ДАИ също имаме сериозно притеснение, защото не знаем какво ще правят управляващите. Щели да закриват ДАИ - какво значи това? Да сменим единият пагон с друг? Да махнем едното ясе и да сложим сако? Това как ще реши проблемът? Прокуратурата трябва да си върши работата и да се справя с корупцията. Ще поискаме изслушване на министъра на транспорта, което ще се проведе другата седмица в пленарна зала", каза Иванов.