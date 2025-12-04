Илияна Йотова на честването на професионалния празник на банкера, организирано от Асоциацията на банките в България.
Конвергентните доклади показаха, че единствената институция, която свърши своята работа по подготовката на страната за въвеждане на единната валута, е Българската народна банка, припомни вицепрезидентът. Тя подчерта, че със своя голям авторитет банката е един от най-сигурните партньори на Европейската централна банка.
Илияна Йотова посочи, че еврото е само инструмент за постигане на цели, зона на сигурност, която трябва да бъде използвана по най-добрия начин за развитието на икономиката, за повишаването стандарта на живот на хората, за това България като пълноправен член да участва активно при формирането на общата финансова и парична политика и в дебатите за реформи в еврозоната и за нейното развитие.
"Българските граждани трябваше и можеше да бъдат много по-подготвени за момента, в който ще приемем единната европейска валута. За съжаление, това не се случи, защото правителството от страх избяга от откровения и честен разговор за всички възможности и рискове, когато една страна приема еврото“, заяви вицепрезидентът.
В приветствието си Йотова благодари за професионализма на хората, работещи в банковия сектор.
"Вие ни гарантирате сигурност, стабилност и предвидимост. Направихте българската банкова система институция, която има доверието на българските граждани и на международните партньори. А стабилността на банковата система е съществена част от националната сигурност на страната“, изтъкна вицепрезидентът. Да бъдат все така гъвкави и адекватни на турбулентните във вътрешнополитически и международен план времена, пожела Йотова на представителите на банковия сектор.
