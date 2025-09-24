Илияна Йотова във връзка с промените в Закона за НСО.
"Фокус" припомня, че в промените е заложено да отпадне функцията на НСО да осигурява транспорт на администрацията на президента.
Йотова посочи още, че подобен опит вече е бил правен в миналото, но впоследствие е бил отменен.
"Цялата тази кампания е срещу президента Румен Радев и президентската институция, срещу страховете от нарастващото му влияние и от покачването на неговия рейтинг", обясни още тя.
За държавата с "главно Д":
"Първо трябва да видим как ще се развие тази роля в мнозинството и в парламента", подчерта Йотова. "Откакто Пеевски заговори за държавата с "главно Д", нараснаха противоречията и конфликтите в управлението".
Изказването на лидера на "ДПС-Ново начало" от миналата седмица, провокира и реакцията на Бойко Борисов, който призова за по-малко самонадеяност в говоренето.
Стефанов 24
преди 49 мин.
А не еднократното нарушението на Коституцията? Или тези факти услужливо ги забравяш?? Благодарете се,че съда ни е корумпиран до дъно! Само това го крепи на стола този глупендер!!
