Илияна Йотова в Пловдив в отговор на журналистически въпрос за кризата с безводието.
"Учудих се на острата реакция на мандатоносителя г-н Борисов. Безпрецедентно остра критика към министър-председателя, каквато той дори от опозицията не е получавал", подчерта Йотова.
Тя призова за по-малко думи и повече реални действия. "Като че ли ни оставиха без надежда, като посочиха необходимата огромна сума от 3,5 млрд. лв., но смятам, че трябва да им дадем време. Проблемът е отдавна и е много тежък", посочи вицепрезидентът.
Смятам, че поддръжката за кмета на Варна ще продължава да расте. "Поздравявам всички варненци, които застанаха зад своя кмет. Надявам се разумът да победи, защото вече говорим за политически процес", посочи Йотова.
Вицепрезидентът откри в Пловдив Балкано-китайски икономически форум. Тя подчерта необходимостта от засилване на търговските и икономически връзки с азиатските страни. "През 2019 г. българският президент Румен Радев и китайският му колега Си Дзинпин подписаха ключовата декларация за стратегическо партньорство. Време е да я изпълним със съдържание, а не да стои затворена в папките", каза още Йотова.
ШИКО
преди 54 мин.
Аре тая противната говорителка и тя се поя . Колко си проста и алчна и ти . Махай се от Пловдив! Много активни станахте с Мунчо, Лъжа и измама сте и само провокирате хората. Опасни сте за обшеството
Сергей Пройчев
преди 1 ч. и 44 мин.
Другарят Радев по известен като Мунчо вече се е дръпнал назад.Пуска напред само др.Йотовна.То хубаво ,ама като си спомним само как беше коленичила пред полк.Гадняев,изпълняващ ролята и на руззки патриарт за да му целува нещо и отиде целия авторитет.Такава авторитетна дама паднала на колене пред полковника-резил.
