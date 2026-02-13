Йотова: Най-вероятно ще издам указа за назначаване на служебния кабинет на 19 февруари
©
Това заяви президентът Илияна Йотова от Мюнхен. Тя е там за 62-рата Международна конференция по сигурността.
"Това е моята първа конференция от този формат и беше изключително интересна. Хареса ми, че тя започна с ясни и категорични послания: "Европа беше "във ваканция“ и е време да се събудим". Да се събудим по отношение на собствената си независимост, както в отбранителен план, така и по отношение на индустрията, икономиката и собственото производство. Това не прозвуча като абстрактен акцент, а като реална стратегическа посока, заявена и от германския канцлер", каза президентът.
Очаквайте подробности!
Още по темата
/
Анализатор: Рисковете пред това служебно правителство са в него да попаднат зависими и случайни хора
08:32
Киселова: Предполагам, че на 18 февруари ще имаме състав на правителството, датата на изборите е 19 април
11.02
Още от категорията
/
Светла Несторова за мултифондовия модел в пенсионното осигуряване: Пенсиите няма да може да бъде намалявани, а само увеличавани
16:19
Николай Младенов обсъди с Желязков и Георг Георгиев възможностите България да се включи в процеса по възстановяване на Газа
15:42
Росен Желязков: Независимо от политическите турболенции, сътрудничеството с INSAIT трябва да се задълбочи
14:08
МВнР за "Луковмарш": Страната ни няма да допусне нейната територия да бъде използвана като сцена за международна изява на екстремизъм
13:18
Гуверньорът на БНБ: С нарастването на доходите цените в сектора на услугите, имат тенденция да се повишават по-бързо от средното за еврозоната
13:15
Националната мрежа за децата: Когато детето ти се разпада в ръцете ти - няма къде да го заведеш
12.02
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.