Сподели close
E-mail Принтирай Копирай този линк
Размер на шрифта Сподели
A A A
Светът днес поздравява чудесните български спортисти! Това написа във Фейбсук профила си вицепрезидент на Република България Илияна Йотова.

"Горди сме с вас, волейболни шампиони! Скъпи Ружди, честита нова световна титла! Доказа за пореден път силата на човешкия дух!", пише Йотова.