Оттук нататък ще говорят помежду си, със своите партньори и се надявам на взаимни консенсусни решения, защото България има голяма нужда от това. Това заяви президентът Илияна Йотова пред журналисти във Видин.
Президентът посочи, че пред страната има тежки проблеми и за тяхното решаване са необходими усилията на всички. "Този, който не работи в интерес на хората, няма защо да участва в българската политика", каза Йотова.
"Хората гласуваха за нормалност и трябва да дадем всичко от себе си, за да я постигнем", каза още президентът.
Президентът отново заяви, че няма да бави конституционната процедура и час по-скоро ще проведе консултации с парламентарните групи. Тя припомни задълбочените консултации, проведени от нея преди назначаването на служебното правителство. "Надявам се тези консултации да бъдат също достатъчно задълбочени. След това ще връча и първия мандат, който се надявам още веднага да бъде изпълнен“, посочи тя.
Президентът Йотова каза още, че темпът на процедурата зависи от празниците, но и от предстоящото й посещение в Армения за участие в срещата на върха на Европейската политическа общност, където ще представлява страната ни. Илияна Йотова допълни, че ще представи българската позиция за развитието на Европейския съюз и други актуални теми от европейски дневен ред, сред които Вертикалният газов коридор, борбата с наркотрафика и трафикът на хора. "Най-вече как според нас Европа да върне лидерските си позиции. Убедена съм, че за това ще работи следващото правителство“, заяви президентът Йотова.
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.