Президентът Илияна Йотова се обърна към всички българи с пожелание за светлия християнски празник Великден, видя ФОКУС. Ето какво гласи обръщението на президента:
"Христос воскресе!
Скъпи сънародници,
Нека светлината на Възкресението съпътства мислите и делата ни.
Нека силната вяра бъде с нас в стремежите ни заедно да градим утрешния ден.
В размирното време, в което живеем, още по-необходимо е да следваме посланието на Христовото Възкресение - надежда, мир, любов и спасение.
Здраве и благодатни дни за всички!"
