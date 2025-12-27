Илияна Йотова на отбелязването на храмовия празник на Българската православна църква "Св. Стефан“ в Истанбул. Празничната литургия беше възглавена от Негово Светейшество Българския патриарх и Софийски митрополит Даниил, който е на мирно посещение във Вселенската патриаршия.
"В стените на този храм е вградено посланието на нашите предци "Нас ни има!“ с нашия език, писменост, вяра и култура. Послание на българския народ, който търси своето възкресение и самоуправление, послание на българската интелигенция, която иска своята духовна свобода, вяра, образование и книжнина“, подчерта в приветствието си вицепрезидентът.
Йотова припомни завета на дарителя на храма Стефан Богориди, чието име носи църквата – българи да се грижат за българската църква, българите, които са в Истанбул, техните синове. Вицепрезидентът благодари на Фондациите на българските православни църкви в Истанбул и Одрин и техния председател Димитри Йотеф, на всички наследници на българите от 19 век, посветили себе си на народното дело. Илияна Йотова подчерта значението на съхраняването на българските църкви в Истанбул и Одрин като място за паметта и пазител на вяра и идентичност, както и за бъдещето като средище на българите.
Вицепрезидентът увери, че българската държава ще продължава да подпомага с всички усилия запазването и развитието на тези български светини и ще бъде винаги до българската общност за съхранение на тази неразделна част от българското културно наследство. Специално Йотова подчерта приноса на Светия синод на Българската православна църква за отстояване на интересите на българската православна общност.
В приветствието си вицепрезидентът отбеляза 155-годишнината от учредяването на Българската екзархия, която се чества тази година. Йотова изтъкна историческата ѝ роля за изграждането на българската държавност и изрази съжаление, че паметната годишнина не е получила достойно отбелязване в България.
Вицепрезидентът поздрави присъстващите на празничната литургия в "Св. Стефан“ с Рождество Христово. "Рождество носи послание за мир, разбирателство между хората, грижа за ближния. Това послание и вярата в Бог са ни още по-необходими днес, когато светът е озарен не от светлината на чудесата и добрите дела, а от огъня на войни, конфликти, омраза и отричане“, посочи Илияна Йотова.
Вицепрезидентът цитира последните думи на св. Стефан "Боже, не им зачитай този грях“, като призова във време на трудности по-често да се замисляме върху мъдростта и любовта на неговия завет. "Да се връщаме към изконните човешки ценности – в тях винаги ще намерим сигурността и стабилността, които са ни толкова нужни“, посочи Йотова.
Йотова: За да има България бъдеще, трябва да спрем с този нихилизъм към собствената ни памет и история
© Булфото
Още по темата
/
Николина Чакърдъкова: Това, че останах да живея в Гоце Делчев ме съхрани като личност и човек, който е енергичен и с жив дух
14:10
Патриарх Даниил: И в днешното време на разделение може и трябва да има единство – в истината, във вярата и в любовта
11:57
Патриарх Даниил: Във времена като сегашните Православната църква е длъжна още по-високо да издигне своя глас
26.12
Тервел Пулев в деня на бащата: Търсим място, където да има пространство децата да са заедно, братовчедите да се видят, а ние да поговорим спокойно
26.12
Заседяването около масата по празниците вдига холестерола – риск и за хората с нормални стойности
26.12
Неврокопският митрополит Серафим: Имаме голяма нужда от едно силно напомняне за ролята на майката, но и за ролята на бащата в семейството
26.12
Патриарх Даниил и църковната делегация пристигнаха в Истанбул за мирно посещение в Вселенската патриаршия
25.12
Още от категорията
/
Атанас Зафиров: БСП доказа, че когато носи управленска отговорност, може да реализира реални леви политики в интерес на хората
13:09
Патриарх Даниил отслужи Златоустова литургия за Рождество Христово: За много благословени години!
25.12
Росен Желязков: Честито Рождество Христово! Нека Коледа даде сила и сплотеност на всички българи!
25.12
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.