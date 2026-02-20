Илияна Йотова приветства гостите на традиционната вечеря ифтар по случай началото на свещения за мюсюлманите месец Рамазан.
На тържествената вечеря, чийто домакин по традиция е държавният глава, присъстваха представители както на мюсюлманската, така и на останалите традиционни религиозни общности у нас. Сред гостите бяха и представители на държавни институции, дипломатическия корпус, деятели от сферите на духовността, културата, образованието и науката.
Президентът Йотова изтъкна, че е привилегия и национално постижение на българите всички етноси и вероизповедания да живеят в мир и разбирателство особено в днешния тревожен свят. "В това отношение България е пример в Европа и света“, подчерта държавният глава.
В приветствието си Илияна Йотова отбеляза, че и християни, и мюсюлмани са честни хора, които с труд се борят за хляба си и за по-добър живот за децата си. "Поделяме хляба си, заедно сме в успехи и несгоди. Обща е носталгията по родния край на гурбетчиите и тъгата на цяло едно поколение, което често вижда внуците си единствено от екрана на телефона“, посочи президентът.
"Общо е желанието да запазим завещаната ни мъдрост да живеем в хармония и да я предаваме на децата си, които заедно играят на кварталната улица. От тази толерантност и това разбирателство имаме нужда, за да се развива България“, заяви държавният глава.
Йотова беше домакин на традиционната вечеря ифтар по случай началото на Рамазан
©
Още от категорията
/
Новоизбраният генерален директор на БНТ: Ако работим по правилата, няма как да не се харесаме и да не бъдем одобрявани
22:24
Защо във финансовите отчети на сдружението на Калушев липсват дарения, направени от публични лица?
21:21
Доц. Златогор Минчев: България задължително трябва да разработи системи за възпиране на дронове
19:31
Проф. Константинов: Министърът на правосъдието трябва да обясни дали е ходатайствал за "педофилската секта от "Петрохан"
18:31
Гюров: Не трябва да се пренебрегват малките проблеми в по-малките секции, тъй като може да се мултиплицират и на други места
17:26
Гюров: Не трябва да се пренебрегват малките проблеми в по-малките секции, тъй като може да се мултиплицират и на други места
15:51
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.