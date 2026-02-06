Йотова отдаде почит пред барелефа на Васил Левски в Монца
©
В града живее втората по големина българска общност в Италия. Скулптурата на Апостола на свободата е дело на Борис Борисов и е дарена от Община Карлово през миналата година. Това е първият паметник на българския революционер в Италия.
Президентът беше посрещната в Монца от кмета Паоло Пилото. Пред него държавният глава изтъкна, че за българския народ Левски е светиня, урок по дълг, достойнство и почтеност, нетърпимост срещу неправдите, равенство. "Левски е нашият пример за силата на вътрешната свобода“, подчерта Йотова. Кметът Пилото сподели, че е силно впечатлен от образа на Васил Левски и непреходните му ценности.
Държавният глава посочи, че паметниците на Апостола в цяла България, а и в чужбина притеглят силно всеки, който носи в душата си частица от него.
Президентът заяви, че българските и италианските национални герои са имали способността да гледат напред във времето, завещавайки ни идеите за равенство и солидарност.
