Илияна Йотова в парламента след положената клетва на служебното правителство "Гюров" пред депутатите, предаде репортер на ФОКУС.
"Хареса ми акцентът за деполитизацията на кабинета, дано да го спазят. В България всичко е прозрачно и много бързо ще усетим дали това, което днес беше заявено, ще бъде спазено", каза още тя.
"Няма как да имам забележки за кабинета, това не е мой избор и днес както видяхте Андрей Гюров представи седем точки - с това много ми помогна, защото ние стриктно ще следим изпълнение на тези точки", отговори Йотова на въпрос дали има забележки към състава на служебното правителство.
Очаквайте подробности!
Йотова след положената клетва на кабинета "Гюров": Това не е мой избор!
© ФОКУС
Още по темата
/
Политолог: Ако целта са честни избори, първата стъпка трябва да бъде смяна на шефовете на регионалните управления на полицията
18.02
Политолог: Съставът на правителството е формиран мрежа от хора, които през годините са били свързани с ПП–ДБ
18.02
Проф. Минчев: Назначенията в правителството са "антиПеевски" и се прави опит да се хвърли мост към избирателите на АПС
18.02
Още от категорията
/
Проф. Радулов за ДАНС: Механизмите на прикрито инфилтриране противоречат на стандартите на Европейския съд по правата на човека
18.02
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
По искане на Сарафов: ВСС освободи окръжния прокурор на Плевен
21:20 / 18.02.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.