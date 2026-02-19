Сподели close
Още първият ден президентската институция ще бъде коректив на обещанията на служебния кабинет. Това заяви президентът Илияна Йотова в парламента след положената клетва на служебното правителство "Гюров" пред депутатите, предаде репортер на ФОКУС. 

"Хареса ми акцентът за деполитизацията на кабинета, дано да го спазят. В България всичко е прозрачно и много бързо ще усетим дали това, което днес беше заявено, ще бъде спазено", каза още тя. 

"Няма как да имам забележки за кабинета, това не е мой избор и днес както видяхте Андрей Гюров представи седем точки - с това много ми помогна, защото ние стриктно ще следим изпълнение на тези точки", отговори Йотова на въпрос дали има забележки към състава на служебното правителство. 

Очаквайте подробности! 