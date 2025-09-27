Илияна Йотова отговори на изказване на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов, което той направи по-рано днес.
"Очевидно те не са за поста, който заемат, защото президентът кани хора, които могат да вършат работа за България. Ако не искат да идват в тези делегации, значи те не просто не искат да вършат работата си, но работят срещу интересите на странат", каза още тя от Маджарово.
