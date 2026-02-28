Сподели close
E-mail Принтирай Копирай този линк
Размер на шрифта Сподели
A A A
Със загриженост и тревога следим развитието на ситуацията в Близкия изток. Присъединяваме се към международните усилия за прекратяване на военните действия и за връщане на масата на преговорите, както и към призивите за спешно свикване на Съвета за сигурност на ООН. Опасността от ескалация на конфликта е голяма и засяга целия регион на Близкия изток. Това написа президентът Илияна Йотова в социалните мрежи по повод конфликта в Близкия Изток. 

"В качеството ми на върховен главнокомандващ на Въоръжените сили съм в постоянен контакт със съответните български институции и органи за сигурност. Редовно получавам необходимите доклади и предложения и в зависимост от развитието на обстановката предприемам и ще предприемам съответните действия съгласно законите на Република България", написа още тя. 

 

 

 