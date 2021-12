Iron Maiden у нас догодина

© Легендарните Iron Maiden се завръщат в България за нов концерт през юли догодина, обявиха от промоутъра Fest Team.



Събитието е насрочено за 13 юли 2022 г., като мястото е "Арена Армеец“. Специални гости ще бъдат Lord of the Lost. Концертът е част от турнето Legacy of The Beast Tour 2022 и е в официалния календар на бандата.



Билетите влизат в продажба от 6 декември, но членовете на фен клуба на Iron Maiden у нас ще могат да се снабдят с тях още от този петък.