"Искам бебе" обучава доброволци на БЧК за лектори в училища на тема сексуално и репродуктивно здраве
"Репродуктивно здраве в училище", организирано от фондация "Искам бебе"
в партньорство с БЧК - Столична организация.
Обучението е финансирано от Програма Европа на Столична община и беше
официално открито от Радина Велчева, основател на фондация "Искам бебе",
която разказа за мисията на организацията и вдъхнови участниците със своя личен път в каузата за повече български деца.
Академик Христо Григоров, д-р х. к., председател на Българския Червен кръст, поздрави лично младежите и подчерта значението на здравната просвета сред учениците и ролята на техните връстници като най-естествени и достъпни носители на знание.
В края на събитието г-жа Петранка Недялкова, директор на столичната организация на БЧК, благодари на участниците за ангажираността и подчерта важността на продължаването на образователната дейност в училищна среда.
Всички участници получиха сертификати за преминато обучение и ще се
включат в предстоящата образователна кампания в училища в София,
прилагайки утвърдения метод "връстници обучават връстници". Инициативата
цели млади хора да предават знания и умения на свои връстници по теми,
често пренебрегвани в стандартното образование, но от ключово значение
за личното и обществено здраве.
