Над 60 млади доброволци от Българския младежки Червен кръст взеха участие в специализирано обучение на тема

"Репродуктивно здраве в училище", организирано от фондация "Искам бебе"

в партньорство с БЧК - Столична организация.

Обучението е финансирано от Програма Европа на Столична община и беше

официално открито от Радина Велчева, основател на фондация "Искам бебе",

която разказа за мисията на организацията и вдъхнови участниците със своя личен път в каузата за повече български деца.

Академик Христо Григоров, д-р х. к., председател на Българския Червен кръст, поздрави лично младежите и подчерта значението на здравната просвета сред учениците и ролята на техните връстници като най-естествени и достъпни носители на знание.

В края на събитието г-жа Петранка Недялкова, директор на столичната организация на БЧК, благодари на участниците за ангажираността и подчерта важността на продължаването на образователната дейност в училищна среда.

Всички участници получиха сертификати за преминато обучение и ще се

включат в предстоящата образователна кампания в училища в София,

прилагайки утвърдения метод "връстници обучават връстници". Инициативата

цели млади хора да предават знания и умения на свои връстници по теми,

често пренебрегвани в стандартното образование, но от ключово значение

за личното и обществено здраве.