Над 60 млади доброволци от Българския младежки Червен кръст взеха участие в специализирано обучение на тема"Репродуктивно здраве в училище", организирано от фондация "Искам бебе"в партньорство с БЧК - Столична организация.Обучението е финансирано от Програма Европа на Столична община и бешеофициално открито от Радина Велчева, основател на фондация "Искам бебе",която разказа за мисията на организацията и вдъхнови участниците със своя личен път в каузата за повече български деца.Академик Христо Григоров, д-р х. к., председател на Българския Червен кръст, поздрави лично младежите и подчерта значението на здравната просвета сред учениците и ролята на техните връстници като най-естествени и достъпни носители на знание.В края на събитието г-жа Петранка Недялкова, директор на столичната организация на БЧК, благодари на участниците за ангажираността и подчерта важността на продължаването на образователната дейност в училищна среда.Всички участници получиха сертификати за преминато обучение и ще севключат в предстоящата образователна кампания в училища в София,прилагайки утвърдения метод "връстници обучават връстници". Инициативатацели млади хора да предават знания и умения на свои връстници по теми,често пренебрегвани в стандартното образование, но от ключово значениеза личното и обществено здраве.