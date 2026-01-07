Искат да използват BG ALERT за издирване на престъпници и безследно изчезнали
В наредбата са регламентирани техническите стандарти, протоколи и други приложими изисквания за изграждане на системата, както и редът и условията за поддържане, развитите и използване на системата BG ALERT за разпространение на съобщения за предупреждение на населението.
Предвид компетентността на органите на МВР, целта на измененията и допълненията на Наредбата е да се регламентира използването на системата BG ALERT от оправомощени със заповед на министъра на вътрешните работи органи на МВР с полицейски функции.
