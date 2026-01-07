Системата BG ALERT ще се използва за разпространение на съобщения за обявени за общодържавно издирване лица, както и в случаи на издирване на безследно изчезнали лица или в случаи на опасност и/или осъществяване на терористични актове. Това става ясно от проект, публикуван в Портала за обществени консултации към Министерския съвет. Предложението е внесено от министъра на вътрешните работи съвместно с министъра на транспорта и съобщенията.В наредбата са регламентирани техническите стандарти, протоколи и други приложими изисквания за изграждане на системата, както и редът и условията за поддържане, развитите и използване на системата BG ALERT за разпространение на съобщения за предупреждение на населението.Предвид компетентността на органите на МВР, целта на измененията и допълненията на Наредбата е да се регламентира използването на системата BG ALERT от оправомощени със заповед на министъра на вътрешните работи органи на МВР с полицейски функции.