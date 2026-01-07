Искат собственикът на танкера "Кайрос" да възстанови над 270 хил. евро на България заради изтеглянето
©
Средствата включват пълния размер на разходите, извършени от държавата за операцията по извеждане на "Кайрос“ от бреговете на Ахтопол до Бургаския залив.
Припомняме, че на 12 декември миналата година правителството отпусна 1,2 млн. лева за изтеглянето на кораба до безопасно място.
В операцията, проведена на 15 декември 2025 г., участваха три влекача и специализиран генератор, необходим за задействане на хидравличната система и повдигането на котвата на кораба. Всички действия по обезопасяване и буксировка на танкера бяха извършени под постоянния контрол на ИА “Морска администрация".
Доц. Щерьо Ножаров: Категорично няма никакви сигнали за разпад на...
22:53 / 06.01.2026
