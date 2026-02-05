Искра Михайлов: Държавата не може да функционира без бюджет!
"Удължаване на сегашния бюджет трябва да има във всеки случай. Дали ще има нов бюджет, гласуване, или дали служебното правителство ще внесе удължаване на бюджета - това са все възможности", каза още депутатът.
На въпрос дали от "ДПС – Ново начало" биха подкрепили предложението на "БСП-Обединена левица" парламентът да разгледа бюджета за 2026 г., внесен от правителството в оставка в края на 2025 г., Михайлова каза, че това е тема, която трябва да бъде обсъдена много внимателно от всяка от групите.
