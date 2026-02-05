Държавата не може да функционира без бюджет - удължен или нов. Това заяви зам.-председателят на парламентарната група на ''ДПС – Ново начало'' Искра Михайлов пред журналисти в кулоарите на парламента, предаде репортер на"Удължаване на сегашния бюджет трябва да има във всеки случай. Дали ще има нов бюджет, гласуване, или дали служебното правителство ще внесе удължаване на бюджета - това са все възможности", каза още депутатът.На въпрос дали от "ДПС – Ново начало" биха подкрепили предложението на "БСП-Обединена левица" парламентът да разгледа бюджета за 2026 г., внесен от правителството в оставка в края на 2025 г., Михайлова каза, че това е тема, която трябва да бъде обсъдена много внимателно от всяка от групите.