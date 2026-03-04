Сподели close
Обръщаме се към президента Йотова с настоятелно изискване - да бъде свикан Консултативен съвет по национална сигурност. България не може да чака повече, българските граждани имат нужда от национално отговорни решения. Това заяви заместник - председателят на "ДПС - Ново Начало" Искра Михайлова в кулоарите на парламента, предаде репортер на ФОКУС. 

"Представителите на служебно правителство, създадено от Илияна Йотова, избягват срещите с Народното събрание. Премиерът Гюров не се появява нито на изслушвания, нито на парламентарен контрол, министрите отказват да се явят в НС. Свикат се формати на Консултативни съвети, които са на ниво само правителство, ние сме в парламентарна република", каза още тя. 

"Служебното правителство беше заченато от двама - днес единият родител се отказа от него, остана само президентът Йотова, която става и майка, и баща", каза Михайлова визирайки Румен Радев в "ролята на бащата на служебното правителство". 

По думи на Михайлова Йотова носи отговорност за всяко действие на това правителство.