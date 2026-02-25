Залата беше изключително шумна, трима колеги са направили грешка, те ще поправят вота си и ще подадат заявление, за да го променят, няма промяна на позицията на тези колеги. Така заместник - председателят на ПГ "ДПС - Ново Начало" Искра Михайлов обясни пред журналисти защо трима от тяхна ПГ са гласували "за" промените в Изборния кодекс, макар, че от партията се обявяват против тях, предаде репортер на"Позицията ни беше изразена по време на всички дебати, няма нужда да я повтаряме. Това е техническа грешка, която няма никакво отношение към позицията на "ДПС-Ново начало", посочи тя и уточни, че се касае за Иво Цанев, Николай Златарски и Надя Петрова.Депутатът Хамид Хамид допълни, че двама от народните представители въобще не са успели да гласуват по никакъв начин, защото пултовете са били блокирали."Най-вероятно грешката се дължи на изключително емоционалното ми изказване при прегласуването, което беше обърнато към БСП и най-вероятно това е породило някакво притеснение в колегите, но тяхната воля ще бъде материализирана в писмени заявления до председателя на Народното събрание", допълни още той.