Истински транспортен кошмар се задава по българо-гръцката граница! Заради стачни действия и масови блокади от гръцките фермери се очакват сериозни затруднения при преминаването както на леки автомобили, така и на тежкотоварни камиони през всички гранични пунктове с Гърция и в двете посоки, предупредиха от "Гранична полиция“.Към сутринта на 2 януари движението по границите с Турция, Северна Македония, Сърбия и Румъния е нормално. Спокойствието обаче е временно – по информация на властите около 12–13 часа се очаква възобновяване на активните блокади от гръцка страна, което може напълно да блокира трафика.Протестите на гръцките фермери и животновъди продължават вече повече от месец. Недоволството им ескалира заради забавени европейски субсидии, високи цени на горива и енергия и растящи разходи за производство. В опит да окажат натиск върху правителството в Атина, земеделците блокират магистрали, ключови пътища, гранични пунктове, а на места дори летища и пристанища.Най-засегнати от блокадите са:-ГКПП "Кулата–Промахон“ – най-натовареният пункт, където тировете често са спирани с часове, а понякога и напълно;-ГКПП "Илинден–Ексохи“ – сериозни ограничения за тежкотоварния трафик;-Районът на "Капитан Петко Войвода–Орменион“, където също има стачни действия от гръцка страна.Фермерите планират национална среща на 4 януари, на която ще решат дали протестите да прераснат в още по-мащабни блокади. До тогава шофьорите са предупредени да се въоръжат с търпение и да следят ситуацията в реално време, защото границата с Гърция може да се превърне в капан.