Убитата жена в София е била подложена на постоянен тормоз от страна на съпруга си. Това научиот близки на семейството.Преди време мъжът е запалил къщата на Стела, докато децата им спят вътре, а след това и колата й. Бил е бивш боксьор и се е занимавал с точене на карти, криминално проявен.Жената много пъти е подавала сигнали срещу него. Били са разделени от дълго време.припомня, че в петък вечер жена на 45 години бе убита в центъра на София. Сигналът е получен около 22:59, а линейката е пристигнала за 8 минути. Медиците обаче само са констатирали смъртта на жертвата.Информацията е неофициално потвърдена.