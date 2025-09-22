Надявам се книгата "Българите между две катастрофи (1396 – 1944 г.)“ да е полезна, интересна и да предизвика размисъл у хората. Смятам, че на нашия книжен пазар имаше място за такава книга, която да е написана на достъпен език за всеки средностатистически читател, който иска да протече. Това каза историкът Александър Стоянов внаВ книгата са представени основните факти от българската история от падането под османска до падането под съветска власт на ясен и достъпен език. "Идеята е да донесе светлината на академичните изследвания до обществото, но не на академичен, висок стил, изпълнен с анализ и коментар на извори“, поясни авторът.Книгата е резултат от неговата четиригодишна работа като преподавател в училище. "За основа използвам разработени теми, които съм изпращал на ученици, за да мога да им обясня някои процеси от нашата история. Смятам, че това, което учениците трябва да знаят в 10. клас за българска история, когато тя се учи най-подробно, е това, което по принцип българските граждани трябва да знаят за историята на нашия народ. Не смятам, че средностатистическият гражданин трябва да има по-високо познание, отколкото един завършващ гимназията ученик, но смятам, че този санитарен минимум от знания, който трябва да усвоим като българи в училищата, е нещо, което трябва да си припомняме и към което да се връщаме вече в живота си на възрастни“, заяви Стоянов.Книгата е написана на базата на информация, предназначена най-вече за ученици и студенти от бакалавърска степен. "Но същевременно отразява и това, което според мен като национална идентичност трябва да покриваме като познания за миналото на нашия народ“, добави историкът.