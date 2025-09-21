ЗАРЕЖДАНЕ...
Историята на проф. Венелин Герганов - българският неврохирург сред най-добрите в света
В студиото на NOVA неврохирургът разказа свои спомени за Бърза помощ в Радомир, където започва неговият професионален път. "Това беше в онези трудни времена в България, когато през 1996 година завърших медицина. Времето след края на разпределението и трудното намиране на работа", спомня си той.
По думите му да отиде да работи в Радомир било решение за него и група приятели. "Там практикувах 9 месеца. Беше първият ми сблъсък с медицината в реална среда. Някой път ми беше трудно да се разбирам с пациентите, които имаха специфичен говор. Конкретната фраза, която ми трябваше време да науча, беше свързана с поканата към пациент, който трябва да легне на кушетката за преглед. Трябваше да кажа: "Изплющи се", за да легне човекът и да мога да започна прегледа".
Професорът подчерта, че си спомня с доста мили чувства за работата си в Спешната помощ. "Не само защото съм бил млад. Но това беше опит да се прави медицина при изключително лоши условия. Нашата работа беше да транспортираме по-сложните случаи до голямата болница в Перник".
Докато бил в казармата на пост той учел английски, защото "времето трябвало да се уплътнява и да се извлече максимума от военната служба, която продължавала две години". "Мозъкът трябва да се стимулира постоянно по всякакъв начин, за да може максимално дълго да ни служи. И да не остарява", посъветва той.
Професор Герганов обясни, че институтът, в който работи, дава доста бърз и лесен достъп до здравни грижи и специалисти. "Той обаче е изключение от масовата практика в Германия. Един от големите проблеми на германското здравеопазване е трудният достъп на пациентите до специалистите. В това отношение българските пациенти са доста облагодетелствани. У нас достъпът до здравен специалист е доста по-улеснен".
