Ивайло Илиев: Изпращаме турбулентна 2025 година, ще посрещнем променена 2026
"Ако поставим от една страна модела Борисов–Пеевски, който "казва площадът“, и от другата страна алтернативите – които са много и все още не знаем какви още могат да се появят – се вижда колко сложна ще бъде ситуацията. Как тези алтернативи ще взаимодействат в новия парламент, ще стане ясно след изборите, когато вече ще знаем състава на 52-рия по ред парламент“, обясни той.
Ролята на младите в политиката
Ивайло Илиев се обърна към младите хора и поколението "ДженЗи“: "Протестът е само първата стъпка. Оттук нататък ролята на младите – както и на нашето поколение – трябва да се засилва. Те не трябва да остават само в социалните мрежи или на площадите, а да участват активно в изборния процес – да гласуват, да бъдат доброволци и да имат реално младежко участие.“
България и присъединяването към Еврозоната
По повод влизането на България в Еврозоната от 1 януари 2026 г., политологът поясни: "От гледна точка на властта, опорната точка с еврозоната и евентуалната нестабилност работеше в полза на правителството. След първия протест имаше ефект, но присъединяването не е застрашено. Латвия например през 2014 г. влезе в еврозоната с правителство в оставка, а България влезе в Шенген по време на служебен кабинет.“
Илиев допълни, че напрежението се е концентрирало върху притесненията за цените, но вече не съществува риск от нестабилност: "Борисов вероятно е искал на 1 януари да бъде човекът, който да изтегли първите евро от банкомата. Това е възможно, но ситуацията пред европейските институции е различна – правителството е в оставка. Процесът обаче не е застрашен, евромонетите са в банките и всеки може да ги вземе.“
