Кампанията на повечето политически партии към момента е леко забуксувала. Виждаме стандартни практики – започнаха обиколки по места, събират хора в зали и представят кандидатите от съответната област. Няма нещо ново и различно, което да сме видели досега, което да е направило впечатление на гражданите и да е привлякло повече внимание. Към момента няма много какво да се каже, като голяма част от партиите все още не са представили и политическите си програми пред гласоподавателите.Това каза в интервю запоИвайло Маджаров от сдружение "Активни политики“."Активни политики“ стартира кампанията "Всички ще гласуваме“ като платформа от граждани за граждани."Идеята на платформата и кампанията "Всички ще гласуваме“ е да създадем условия и възможности хората да направят наистина информиран избор. До момента няма централизирана платформа, където да влезеш и да видиш всички политически партии с политическите им програми, достъпа до уебсайтовете им, както и към социалните им мрежи. Това създава сериозно затруднение за един гражданин без политическа или гражданска култура да вземе информирано решение. Нашата цел като организация е да помогнем именно за този процес и да повишим избирателната активност в България чрез развиване на политическата и гражданската култура на младежите, но не само“, обясни Маджаров."В платформата сме създали и бързи връзки до ключова информация за изборите. Например, до 4 април е срокът за подаване на заявления за гласуване по настоящ адрес, което е изключително важно, тъй като много хора, които не подадат такова заявление, впоследствие се отказват да гласуват.“На въпрос как "Активни политики“ гарантира своята независимост и това, че не насочва към конкретни партии, Маджаров отговори: "Платформата – можем веднага да кажем колко е струвала. Сложили сме бутон за дарение, където всеки може да дари. Самата платформа се създава от екипа на "Активни политики“, като най-активно участваме около 4-5 души. Важно е също, че предоставяме информацията и анализите по начина, по който ЦИК я предоставя – по подредба на случаен принцип, с цел да не фаворизираме никого. Ще направим опит да анализираме програмите на всички политически партии. Ако някоя не представи програма, няма да можем да направим анализ, но това ще бъде по тяхна вина. От наша страна гарантираме, че всичко ще бъде показано по методология, така че всеки гражданин да може да направи проверка за обективност.“Една от целите на "Активни политики“ е около 80% избирателна активност."80% избирателна активност е нещо, което не сме имали от началото на 90-те години. Целта е амбициозна, но ние винаги се стремим към нещо голямо, за да имаме мисия и да вдъхновяваме хората. Толкова години сме чували, че активността е ниска и има едно пораженческо мислене в обществото. Сякаш не си вярваме, че това е възможно. Напротив – възможно е. Това означава малко над 5 милиона гласували. Ако хората в големите градове, както и тези в по-малките населени места, излязат да гласуват, можем да достигнем това число. Най-лесният пример е акцията ни "Гласувай с баба и с дядо“. Ако всеки от нашите последователи в Инстаграм – около 35 000 души – говори със своите близки и те от своя страна ангажират други, това може да доведе до около 100 000 допълнителни гласа само от тази дейност.“"Когато включим и университетите, както и учениците, навършили 18 години, можем да достигнем до още повече хора.“По думите му друга важна част от повишаването на избирателната активност е отговорност на политическите партии – да убедят гражданите със своите програми, послания и действия."Да не забравяме, че с всеки глас се осигурява и финансова подкрепа за партиите чрез субсидия. Всички партии над 1% ще се възползват от нея, което също е важен елемент за развитието им“, отбеляза той.Тази година ЦИК отчита ръст в интереса за гласуване в чужбина – подадени са 60 904 заявления, което е два пъти повече спрямо 2024 г."Това със сигурност е положителен знак от гледна точка на активността на българите зад граница. Нека не забравяме и че секциите извън Европейския съюз бяха ограничени по предложение на една политическа партия за намаляването им до 20 секции извън ЕС. Така че до голяма степен хората, които са извън Европейския съюз, имат известна степен на мобилизация след това решение, което беше прието от Народното събрание. Но въпреки това тези 60 000 електронни заявления все още са много малък процент от българите, които живеят извън граница. Ние преди няколко месеца бяхме поискали справка от Министерството на външните работи за точния брой на българите, които живеят по света извън България. Само в Германия те са около 390 000 души. Така че процентът остава много малък“, обясни Маджаров."Със сигурност доверието е една от най-ключовите характеристики и фактори за възстановяване на високата избирателна активност в България. Отчитаме като положителен факт, че Министерството на вътрешните работи предприема множество действия по сигнали за купуване на гласове. Те се извършват достатъчно рано преди изборите с цел превенция, каквато е и ролята на МВР – да гарантира честността на изборния процес и да възстанови доверието на гражданите.Като 27-годишен гласоподавател за първи път виждам толкова засилени действия, толкова голяма публичност и активен интерес сред гражданите. Недоверието е толкова голямо, че хората искат да видят реални резултати срещу злоупотребите и купуването на гласове. Когато виждат, че органите на реда си вършат работата, това се възприема изключително положително“, отбеляза той.Маджаров смята, че енергията от протестите през миналата година ще се засилва в хода на предизборната кампания. Тя ще се разгръща постепенно, като последните дни и седмици преди изборите традиционно са най-активни. Според социолозите между 9 и 15% от гласоподавателите вземат решение за своя вот в последните пет дни или в самия изборен ден. "Тепърва предстои засилване на интереса“, допълни той.В заключение Ивайло Маджаров призова: "Ако не гласуваме, някой друг решава вместо нас. А ако не се интересуваме от политиката, това не означава, че политиката не се интересува от нас.“Към колебаещите се дали да отидат до урните на 19 април той отправи послание: "Погледнете се в огледалото и се запитайте с какво можете да помогнете на България. Вашият глас може да покаже нов път за развитието на страната – добри доходи, по-малко престъпност и нормален живот. Ако искате това, трябва задължително да гласувате, независимо за кого.“