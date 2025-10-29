ЗАРЕЖДАНЕ...
Ивайло Мирчев: Днешните проблеми на "Лукойл" нямат нищо общо с Иван Костов!
© Булфото
Това заяви съпредседателят на "Да, България" Ивайло Мирчев по отношение на санкциите срещу "Лукой" и новината, че "Лукойл'' обяви, че продава международните си активи, предаде репортер на "Фокус".
Мирчев и допълни, че има кандидати за купувачи. По думите му, в момента, когато рафинерията е била продадена на "Лукойл", времената са били коренно различни
"Когато рафинерията е била продадена на "Лукойл“ БВП на Русия е бил съизмерим с БВП на Белгия", каза още съпредседателят и допълни, че дълги години Бойко Борисов е играл карти с шефа на "Лукойл".
"Днешните проблеми на "Лукойл" нямат нищо общо с Иван Костов, аз съм бил на 18 години, когато Костов е продал рафинерията "Лукойл" на Русия", допълни Мирчев.
От своя страна съпредседателят на "Да, България" Божидар Божанов обяви:
"ГЕРБ, външният министър, министър-председателят, опитват ли се да извадят Пеевски от санкционния списък "Магнитски".
Още по темата
/
Николай Денков: Ако не е почнала работа по санкциите срещу "Лукойл", гориво на 1 януари няма да има!
11:31
Даниела Везиева: "Лукойл" има между 50 и 90% икономическо отражение не само у нас, а и на Балканите
28.10
Бивш министър на енергетиката: Въпросът с рафинерията в България е всичко друго, но не и безобиден въпрос
27.10
Димитър Ганев: Повишаващи социалното напрежение предизвикателства се изправят пред властта - цените, бюджетът и казусът с "Лукойл"
27.10
Георги Георгиев за санкциите срещу "Лукойл": До края на годината няма поводи за притеснение, държавата има план
26.10
Никола Стоянов за санкциите на Тръмп срещу "Лукойл" и "Роснефт": Целта е Путин да седне на масата за преговори
26.10
Биков: ДАНС трябва да провери дали няма да се появи неизвестна фирма, която да се окаже новият собственик на "Лукойл"
26.10
Още от категорията
/
Министъра на правосъдието ще организира подбора на трима кандидати за европейски прокурор от България
15:15
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.