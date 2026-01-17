Ивайло Мирчев в Бургас. Темата беше поставена в контекста на промените в Изборния кодекс и мерките за гарантиране на честен изборен процес.
"Поводът да съм днес в Бургас е честността на изборния процес“, заяви Мирчев в началото на брифинга. Той уточни, че е провел среща с доброволци от инициативата "Ти броиш“ от различни общини в областта.
По думите му има тревожни индикации за активност на местно ниво. "Основният проблем са индикациите за активизиране на криминалния контингент по отношение на купуването на гласове в област Бургас, за хора с прякори, добре познати на всички нас“, каза Мирчев.
Той отправи критики към работата на държавните институции. "Практически нямаме работеща прокуратура, не работят ДАНС и българските институции. Гарантирането на честен изборен процес очевидно трябва да бъде в ръцете на българските граждани“, заяви съпредседателят на "Да, България“.
Мирчев подчерта ролята на гражданските наблюдатели в изборния процес. "Вече имаме над 7 000 души в инициативата "Ти броиш“. Целта ни е да достигнем над 20 000 доброволци, за да можем да обхванем цялата страна“, посочи той.
По отношение на законодателните инициативи Мирчев заяви: "Ще предложим Народното събрание да приеме декларация, с която ясно да каже на Висшия съдебен съвет, че трябва да бъде гласувана оставката на временно изпълняващия длъжността главен прокурор“.
Акцент беше поставен и върху начина на гласуване. "Ние настояваме за 100% машинно гласуване и ще продължим да настояваме за това в зала“, заяви Мирчев, като добави: "Когато има хартиена бюлетина, има огромни възможности за манипулации“.
По темата за предстоящите избори той подчерта, че датата им е изцяло в правомощията на държавния глава. "Това решение е на президента и той трябва да го вземе“, каза още Мирчев, предаде БГНЕС.
Ивайло Мирчев: Има сигнали за схеми за купуване на гласове с "хора с прякори"
© Булфото
Още по темата
/
Лидерът на "Трети март": С две ръце бих гласувал за Радев и ще дам мястото си на председател, ако той тръгне на избори
17:41
Костадинов: Много по-лесно се манипулира изборният процес, когато се работи на хартия в нашите условия
16.01
Мартин Димитров, ПП-ДБ: Липсата на машинно гласуване се дължи на мнозинство, което не иска честни избори
16.01
Адемов, АСП за върнатия мандат: Обществото ясно заяви, че е необходима нова политическа легитимностиа
16.01
Абровски: Изборите, преди Великден силно, ограничават контролиран и купен вот в малките населени места
16.01
Bloomberg: България, най-новият член на еврозоната, ще проведе предсрочни избори на фона на нарастващата криза
16.01
Бивш председател на ЦИК: Радикалните промени в последния момент биха довели до още по-голямо недоверие
15.01
Още от категорията
/
Божидар Божанов предупреди: Предстои нов договор с "Майкрософт" за държавната администрация. Рисков е
11:25
Пет оферти в обществената поръчка за строителство при ремонта на тунела "Траянови врата" на АМ "Тракия"
16.01
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Промени при АБВ пощата
15:17
Актуални теми
Yellow submarine
преди 1 ч. и 3 мин.
От къде 20000 бе Крушарски ДС потомък.Вие нямате 20000 подръжници в цялата страна той иска толкова като наблюдатели на изборите.Мечтите са безплатни.Ще направите ала-бала с машините и шушу-мушу с пРезидента и ще имате 12-16% ,никой не може да надскочи сянката си.
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.