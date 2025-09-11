ЗАРЕЖДАНЕ...
Ивайло Мирчев: МВР се унижава
© Булфото (Архив)
"Стигна се до там МВР да се унижава, да слага знак от по 30 км/ч, след като се е случил този инцидент. Проблемът не е само в тези 30 км, а по-скоро, че това в МВР стана практика. Обществото загуби доверие в институцията заради министъра и заместниците му, които се появяват с все по-нелепи версии", каза още Мирчев.
Според него МВР се е превърнало във фасада. "Трябва моментална оставка на министъра", категоричен бе той.
Още по темата
/
Синдикалист на МВР: Случаят в Русе е поредният, който се употребява политически, става тенденция
09:14
"Величие" с остра критика към работата на силовото ведомство, визирайки случаите в Русе, Несебър и Хасково
10.09
Зам.-министър Филип Попов за случая в Русе: На камерите се вижда, че скоростта на автомобила е превишена
10.09
Ивайло Мирчев за побоя над шефа на ОДМВР - Русе: Имаме доказателства и са направени проби на младежите, че не са пили
10.09
Георги Димитров, който е бил с пребития полицейски шеф: Колата мина на 1 метър от децата, те ме избутаха, аз паднах
09.09
Емануил Йорданов: Да бъде нанесен побой над човек, който се легитимира като ръководител на областната структура на МВР, е изключително възмутително и недопустимо
08.09
Още от категорията
/
Американското посолство в България обяви голяма промяна с кандидатстването за визи, вече е в сила
09:40
Радев за руските дронове в полското небе: Подобни действия подкопават усилията за възстановяване на мира в Европа
10.09
Йотова: Чувството за безнаказаност на всички нива е с най-страшни последствия за развитието на държавата и обществото
10.09
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
На прага на отоплителния сезон: Експерти притеснени от отпадането...
23:03 / 10.09.2025
Цената на Стралджанската мускатова ракия ще скочи до небето – 80%...
22:19 / 10.09.2025
Радев за руските дронове в полското небе: Подобни действия подкоп...
20:38 / 10.09.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.