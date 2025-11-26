Ивайло Мирчев: Не може с парите на данъкоплатците да се вземе "Лукойл" и след това да се източи
"Това е последният влак за реформи", каза още той и допълни:
"Сметката за тези действия щяла да бъде платена от всички български граждани от средната класа по три начина- чрез повишени данъци и осигуровки, чрез бъдещи високи данъци заради нарастващия дълг и чрез инфлацията, породена от прекомерните разходи и заемите, които се вливат в икономиката", каза той.
Съпредседателят на "Да, България" Ивайло Мирчев коментира предложението за одържавяване на "Лукойл":
"Не може с парите на данъкоплатците да се взема "Лукойл" и след това да се източи като КТБ и "Лафка". Ще се нагрухат някои фирми", каза Мирчев.
Съпредседателят на "Да, България“ Божидар Божанов допълни, че по груби оценки от Националната здравноосигурителна каса ежегодно изтичали милиони левове, включително чрез фиктивни хоспитализации. Той обяви, че за ограничаване на подобни практики се предлага въвеждането на уведомления към пациентите при отчетени хоспитализации от тяхно име.
