Ивайло Мирчев пред журналисти в кулоарите на парламента по повод липсата на кворум.
По думите му управляващите "обикалят света с туристическите куфарчета" и не могат да се съберат за кворум. "Едните са в Япония, другите са в САЩ, третите са в Африка. Има хора навсякъде, ние сме най-парламентарно представената вселенска институция и затова няма кворум", посочи Мирчев.
"Днес Борисов поне призна, че има няколко премиери и което е най-важното: призна, че Пеевски е истинският премиер. Росен Желязков, завалията, са го затиснали като в сандвич", пошегува се той.
От своя страна Атанас Славов обърна внимание на вчерашното решение на ВСС да определи Борислав Сарафов за нов 6-месечен период за и.ф. главен прокурор.
"Вчера бяхме свидетели на една безпрецедентна ситуация във Висшия съдебен съвет, където в пряко нарушение на Закона за съдебната власт и.ф. главен прокурор беше определен за нов шестмесечен период, в нарушение на закона, при нелегитимни действия на ВСС. Прокурорската колегия се е превърнала в шпицкоманда, която изпълнява политически поръчки", допълни той.
Славов апелира министърът на правосъдието да свика заседание на Пленума на ВСС, за да обсъди ситуацията.
ЗАРЕЖДАНЕ...
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.