Искаме 100% машини, за да няма бюлетини, фалшификации и купени избори. Хората са излезли в този студ, хиляди са вече зад нас и искат същото. Това заяви съпредседателят на "Да, България" Ивайло Мирчев, предаде репортер наИ допълни: "Протестите ще продължават дотогава, докогато могат да влияят на управляващите и това е очевидно правилният подход, защото с 36 депутати в Народното събрание това не може да стане. Хората на протеста са истинската сила и ние разчитаме на тях".Мирчев коментира, че работа на "Да, България" е да даде адекватни предложения."Важен е юмрука на протеста. Доколкото виждам по-голямата част от парламента подкрепя нашия протест, което е абсолютно нормално и резонно. Логично е всички да го подкрепят, логично е Пеевски и Борисов да не искат изборни измами или поне те така декларират. Ако е така наистина нека да подкрепят 100% машинно гласуване, защото те са го въвеждали, а не ние".